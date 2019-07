Brandstifter von Kyoto zu Motiv: "Weil sie Geschichten stahlen"

Nach dem verheerenden Brandanschlag auf ein Zeichentrick-Filmstudio im japanischen Kyoto trauern Fans und Anrainer um die 33 Todesopfer. Die Polizei äußerte sich auch am Freitag nicht zu dem Motiv des Täters, Medienberichten zufolge soll er jedoch psychisch krank gewesen sein und geglaubt haben, das Studio habe seine Ideen kopiert.

Der 41-Jährige war am Donnerstagvormittag in das Gebäude des Studios von Kyoto Animations eingedrungen, hatte eine brennende Flüssigkeit verschüttet und angezündet. Sie entzündete sich nach Polizeiangaben explosionsartig - Feuer und Gas verbreiteten sich demnach so rasant, dass den meisten der über 70 Menschen in dem Gebäude keine Zeit zur Flucht blieb. Viele Leichen fanden sich auf der Treppe, die zum Dach führte.

35 Menschen wurden nach jüngsten Angaben verletzt, vier von ihnen schwebten am Freitag noch in Lebensgefahr. Auch der Täter erlitt schwere Brandverletzungen. Medienberichten zufolge liegt er unter Polizeibewachung in einem Krankenhaus, soll bewusstlos sein und deshalb nicht verhört werden können.

Keine Verbindung zum Filmstudio

Bisher ist über den Mann nur wenig bekannt. Laut seinem Führerschein wohnt er in der nördlich von Tokio gelegenen Millionenstadt Saitama. Er soll in keiner Verbindung zu dem Studio gestanden haben. Der Chef von Kyoto Animations, Hideaki Hatta, berichtete von E-Mails mit anonymen Morddrohungen - doch sind heftige Äußerungen von Fans der Zeichentrickfilme nicht ungewöhnlich.

Nach Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders NHK leidet der 41-Jährige an einer psychischen Krankheit. Demnach saß er nach einem Diebstahl in einem Einzelhandelsgeschäft dreieinhalb Jahre im Gefängnis. Bevor er das Bewusstsein verlor, soll er laut der Lokalzeitung Kyoto Shimbun der Polizei noch gesagt haben: "Ich habe das Feuer gelegt, weil sie Geschichten stahlen".