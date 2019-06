Brandstätters Blick: „Es riecht nach Blumen und Meer“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Hausaufgaben zur vollsten Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erledigt, wie zur Belohnung darf er morgen in eines der schönsten und interessantesten Länder der Europäischen Union reisen, nach Portugal. Lissabon war einst das Tor in eine neue Welt, jeder kennt die große Hängebrücke, die sich über den Tejo spannt, bevor der Fluss, aus der spanischen Provinz Teruel kommend, sich in den Atlantik ergießt.

Fertig gestellt wurde die Brücke im Jahr 1966 und damals nach dem Diktator António Salazar (1889–1970) benannt. Seit die Offiziere am 25. April 1974 gegen Salazars Nachfolger geputscht und die Demokratie ausgerufen hatten, ist es die Brücke des 25. April, wie so vieles an dieses historische Datum erinnert. Ausgeblutet vom Krieg in den afrikanischen Provinzen hatten linke Offiziere ihre „Nelkenrevolution“ begonnen, friedlich und mit großen Zielen, sie wollten ein sozialistisches Land mit verstaatlichter Industrie und bäuerlichen Kooperativen.