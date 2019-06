USA: Zivilklage wegen Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower

Fast zwei Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand im Londoner Grenfell Tower strengen mehr als 200 Überlebende und Hinterbliebene aus Großbritannien eine Zivilklage in den USA an. Der Anwalt Robert Mongeluzzi sagte am Dienstag im Onlinedienst Twitter, seine Kanzlei habe die Klage bei einem Gericht in Philadelphia eingereicht. Die Kläger verlangten Schadenersatz von drei US-Unternehmen.