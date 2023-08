3 Tote bei Hochhausbrand nahe Paris: Mädchen sprang aus Fenster

Bei einem Hochhausbrand in der Nähe von Paris sind am Samstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen wurden bei dem Feuer in L'Ile-Saint-Denis im Norden der französischen Hauptstadt verletzt, wie eine Behördenvertreterin am Nachmittag mitteilte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Bobigny war unter den Toten ein 13-jähriges Mädchen, das aus einem Fenster sprang.