Brand in Hochhaus in Dhaka: Mindestens fünf Tote

Bei dem Großbrand in einem 19-stöckigem Hochhaus in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei der Opfer seien durch einen Sprung aus dem brennenden Büroturm gestorben, erklärten die Behörden. Es wurde befürchtet, dass noch zahlreiche weitere Menschen in dem Gebäude von den Flammen eingeschlossen sind.

Als er von dem Feuer erfahren habe, sei er schnell aus dem Büroturm im schicken Viertel Banani hinausgerannt, sagte Shoikot Rahman, der in dem 19-stöckigen Gebäude arbeitet. "Viele meiner Kollegen sitzen noch im Büro fest."

Auf Videos war zu sehen, dass Menschen in dem Gebäude aus den Fenstern um Hilfe riefen. Mindestens sechs Menschen seien aus dem brennenden Hochhaus gesprungen, berichtete die Zeitung "Daily Star". Die Behörden machten keine Angaben zur Zahl der Menschen in dem Gebäude.

An der Bekämpfung des Brandes beteiligten sich 19 Einheiten der Feuerwehr, wie ein Vertreter der Feuerwehr-Leitstelle AFP sagte. Auch die Armee beteilige sich an dem Großeinsatz. Hubschrauber warfen Wasser über dem brennenden Gebäude ab. Auf Bildern, die in sozialen Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, waren Flammen und dichter schwarzer Rauch zu sehen, die aus dem Hochhaus drangen.

Vergangenen Monat waren bei einem heftigen Brand in Dhakas Altstadt etwa 70 Menschen ums Leben gekommen und 50 weitere verletzt worden. Die Feuerwehr brauchte zwölf Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. 2010 hatte es bei einem Feuer im Viertel Nimtoli 123 Tote gegeben.