Brand in deutschem Flüchtlingsheim: mehrere Verletzte

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Ratingen (Bundesland Nordrhein-Westfalen) sind elf Menschen verletzt worden. Vier davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Unter den Verletzten waren auch zwei Feuerwehrleute.

Die Brandursache blieb zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. 417 Bewohner der Unterkunft wurden in Sicherheit gebracht.

Den Angaben zufolge brach das Feuer in der Nacht auf Donnerstag im vierten Stock des Gebäudes aus. Mehrere Räume eines Ganges waren betroffen. Neben den Bewohnern wurden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und Betreibers sowie Einsatzkräfte medizinisch versorgt. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden die Bewohner in unbeschädigte Bereiche des Gebäudes umverteilt.