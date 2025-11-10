"Kam im Flug auf mich zu": Bär stürzt sich auf Jäger – dieser schießt

Während seiner Jagd am Sonntagmorgen befand sich Edin Vejzović auf dem sogenannten Kiefernpfad des Berges Konjuh. Umgeben vom idyllischen Grün der Bäume entdeckte Vejzović zwei Bären auf dem Waldweg oberhalb von sich. Den Berichten des Jägers zufolge soll sich das größere der beiden Tiere ohne zu zögern auf ihn gestürzt haben. "Der Bär kam im Flug auf mich zu", erzählte der Jäger gegenüber bosnischen Medien.

"Stürzte sich wie ein Puma auf mich" Der Jäger habe sofort einen Schuss abgegeben, als er den Bären auf sich zukommen sah. "Er stürzte sich wie ein Puma auf mich. Ich wusste, ich durfte keinen Fehler machen", sagte Edin Vejzović. Doch selbst ein Schuss konnte den Bären nicht bremsen, zwischen dem Tier und dem Jäger kam es zu einer Art Kampf, bei dem Vejzović schwer verletzt wurde.

Krallen wie Rasierklingen Nach den Erinnerungen des Jägers soll er die Krallen des Bären auf seinem Kopf gespürt haben. "Ich fühlte, wie er versuchte, mein Gesicht mit seinen Zähnen zu erwischen", sagte Edin Vejzović. Die Krallen sollen sich wie Rasierklingen auf seinem Rücken angefühlt haben, die seine Kleidung in Stücke rissen. "Dann biss mir der Bär ins Bein, und in dem Moment verließ ihn die Kraft, und das Tier starb", sagte er. Das zweite Tier rannte nach dem Schuss davon, was dem Jäger womöglich das Leben rettete.