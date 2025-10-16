Bereits 7 Tote: Bärenattacken erreichten neuen Höchststand

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit einem neuen Angriff ist in Japan die Zahl tödlicher Bärenattacken auf Menschen auf einen neuen Höchststand gestiegen. In den vergangenen Monaten starben bereits sieben Personen durch Angriffe der Raubtiere, sagte ein Vertreter des japanischen Umweltministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Dies sei "die höchste Opferzahl seit 2006, als die Statistik eingeführt wurde". Bisher waren fünf Tote die Höchstzahl an Opfern gewesen. Wild lebende Bären sogar in Wohngebieten Zuvor war bestätigt worden, dass ein um die 70 Jahre alter Mann, dessen Leiche vergangene Woche in einem Wald in der nördlichen Präfektur Iwate entdeckt worden war, von einem Bären getötet wurde. Seit Beginn des aktuellen Steuerjahres wurden den Angaben zufolge insgesamt 108 Menschen von Bären verletzt - die Todesopfer eingerechnet. Im vorangegangenen kompletten Steuerjahr 2024/25 gab es insgesamt 85 Opfer, im Steuerjahr davor insgesamt 219 Fälle.

Seit ein paar Jahren sind in Japan vermehrt wild lebende Bären zu beobachten, mitunter sogar in Wohngebieten. Als Gründe gelten unter anderem der Klimawandel sowie der Rückgang der Bevölkerung in Japans ländlichen Gebieten. Bär verirrte sich in Supermarkt in Tokio Vergangene Woche hatte sich ein 1,40 Meter hoher ausgewachsener Bär in einen Supermarkt in Gunma in der Großstadtregion Tokio verlaufen. Er spazierte zwischen den Regalen herum und versetzte die 30 bis 40 Kundinnen und Kunden, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Geschäft aufhielten, in Angst. Nach Angaben der örtlichen Behörden verletzte das Tier zwei ältere Männer leicht.