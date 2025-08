Eine 73-Jährige ist vor einem Pflegeheim in Japan von einem Bären angegriffen und schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Donnerstagabend mit Kopfverletzungen am Boden vor dem Eingang des Heims entdeckt, wie ein Polizeisprecher der nördlichen Region Akita am Freitag berichtete.

Die Bewusstlose wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte aufgrund ihrer Verletzungen von einem Bärenangriff ausgingen.