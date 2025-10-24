Bei zwei Bärenattacken sind am Freitag in einem Bergdorf in der nördlichen japanischen Region Akita ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Damit wurden in diesem Jahr bereits zehn Menschen in Japan durch Bären getötet. Bei einem weiteren Vorfall in der zentraljapanischen Region Toyama wurde nach Angaben eines Behördenvertreters eine ältere Frau bei einer Attacke verletzt.