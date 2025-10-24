Bärenattacken häufen sich: Wieder ein Toter, mehrere Verletzte
Damit wurden in diesem Jahr bereits zehn Menschen in Japan durch Bären getötet. Ein Tier wurde von einem Jäger erlegt.
Bei zwei Bärenattacken sind am Freitag in einem Bergdorf in der nördlichen japanischen Region Akita ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Damit wurden in diesem Jahr bereits zehn Menschen in Japan durch Bären getötet. Bei einem weiteren Vorfall in der zentraljapanischen Region Toyama wurde nach Angaben eines Behördenvertreters eine ältere Frau bei einer Attacke verletzt.
Medien berichteten, dass zwei der Verletzten Feldarbeit verrichteten, als sie angegriffen wurden. Die beiden anderen Personen seien zu Hilfe geeilt und ebenfalls von dem Bären angegriffen worden. Berichten zufolge tötete ein Jäger in der Nähe das Raubtier. Die Polizei prüft, ob es sich um denselben Bären handelte.
