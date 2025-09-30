"Wollte mich nur in Sicherheit bringen": Bär läuft in Supermarkt

Am Mittwochabend verirrte sich ein Bär in einen Supermarkt in Oro Valley, US-Bundesstaat Arizona. Zufällig befand sich der Fotograf Charlie Alolkoy, der Wildtiere fotografiert, vor Ort. Doch so nah hatte selbst Alolkoy noch nie einen Bären erlebt. "Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, der Mann sei betrunken", so Alolkoy über einen Kunden, der ihn auf das Tier aufmerksam machte.

"Ich war sehr erschrocken" Während das Tier zwischen Gängen mit Säften und Snacks offensichtlich nach einem Ausgang suchte, gerieten einige Einkäufer in Panik. "Ich war sehr erschrocken, und meine erste Reaktion war, mich in Sicherheit zu bringen", erzählte Alolkoy. Wenn Bären in eine Ecke gedrängt werden, können sie gefährlich werden, so der Fotograf, der sich in der Situation äußerst vorsichtig verhielt. Nach wenigen Minuten fand der Bär allerdings einen Weg nach draußen. Die Mitarbeiter evakuierten das Geschäft und verständigten die Polizei.