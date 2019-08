Boot ging bei Walbeobachtung in Flammen auf: Österreicher an Bord

Zwei Australier hatten am Mittwoch ihre österreichischen und deutschen Freunde auf eine Walbeobachtungstour vor der Küste Australiens mitgenommen. Doch auf der Tour kam es zu Schwierigkeiten. Der Katamaran fing Feuer und ging komplett in Flammen. Die acht Menschen an Bord konnten gerettet werde, bevor der Katamaran unterging, berichten ABC Australien in einem Onlinebericht.

Nach Angaben der Polizei deuten erste Ermittlungen auf einen elektrischen Defekt im Maschinenraum hin. Laut dem Skipper soll es einen lauten Knall an Bord gegeben haben, woraufhin er im Maschinenraum nachschauen ging. Als der Skipper die Schaltanlage überprüfen wollte, habe diese bereits gebrannt und das Feuer sei sofort ausgebrochen. Der Skipper habe daraufhin den Notruf getätigt.