Boeing gesteht erstmals Fehler ein

Nach zwei Unglücken mit 346 Toten, darunter drei junge Ärzte aus Österreich, hat Boeing erstmals Fehler zugegeben. Die Piloten konnten am Flugsimulator nicht richtig trainieren, was offenbar schon vor dem ersten Absturz einer Maschine im Oktober in Indonesien bekannt war. Jetzt will Boeing die Wiederzulassung für das Modell 737 Max 8 zurückerhalten, weil die Korrekturen an der Flugsimulationssoftware durchgeführt wurden. Der Konzern muss nachweisen, dass die Maschine sicher ist.

Nach dem Absturz der 737 Max-Maschine von Ethiopian Airlines im März bei Adis Abeba wurde ein weltweites Flugverbot für diese Maschinen verhängt. Auch nach dem Update wird es nach Meinung von Experten mindestens bis zum August dauern, bis die ersten Max-Maschinen wieder abheben dürfen.

Die Fluggesellschaft Southwest Airlines hat 34 Maschinen der 737-Max in ihrer Flotte und ist damit ein großer Abnehmer des Flugzeugtyps. Das Unternehmen rechnet für Ende des Jahres mit der neuen Software. American Airlines erklärte, man habe einen 737-Max-Flugsimulator bestellt, der voraussichtlich im Dezember geliefert werde. Wegen der andauernden Ermittlungen suche die Fluggesellschaft in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde FAA aber nach zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten für ihre Piloten.