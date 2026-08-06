Drama am Bodensee: 65-Jährige stürzt bei Sturm von Boot und verschwindet

Ein Unwetter über dem Bodensee hat am Mittwochabend eine internationale Suchaktion mit rund 200 Einsatzkräften ausgelöst. Eine 65-jährige Frau soll bei starkem Wellengang von einem Motorboot gefallen und untergegangen sein.

Die Frau war mit ihrem 68-jährigen Ehemann auf dem deutschen Teil des Bodensees bei Kressbronn (Baden-Württemberg) unterwegs. Wegen eines aufziehenden Gewitters machten sich die beiden auf den Weg zurück zum Heimathafen. Eine Gewitterzelle stand dabei laut Polizei direkt über dem Boot und sorgte für hohen Wellengang und starken Regen. In diesen Bedingungen fiel die Frau ins Wasser, ihr Mann verlor sie aus den Augen und setzte einen Notruf ab.