Sein Blut rettete zwei Millionen Ungeborene

Die Initialzündung für Harrisons Spenden war eine schwere Operation. Mit 14 Jahren wurden ihm zwei Drittel seiner Lunge entfernt , in Folge dieser Operation benötigte er 13 Blutkonserven, in Summe 13 Liter Blut. Dass ihm das gespendete Blut sein Leben gerettet hatte, motivierte ihn, selbst zum Spender zu werden.

Die Australier nennen ihn den „Mann mit dem goldenen Blut“: James Harrison half mit seinen Plasmaspenden rund 2,4 Millionen Ungeborenen zu überleben. Jetzt starb er im Alter von 88 Jahren in einem Altersheim in Umina Beach, Australien.

Warum sein Blut so besonders war? Kurz nach seiner ersten Spende wurde eine ungewöhnlich hohe Konzentration des Antikörpers Anti-D-Immunglobulin entdeckt, das aus seinem Blut gewonnen und anschließend zu einem Medikament verarbeitet werden konnte. Anti-D wird bei der Behandlung von Schwangeren eingesetzt, deren Blutgruppe nicht mit jener ihrer ungeborenen Kinder übereinstimmt.

Bevor das Anti-D-Immunoglobuline in den 1960er-Jahren entdeckt wurden, starb jedes zweite Kind an den Folgen dieser schweren Komplikation.

Hohe Konzentration

Ungeklärt bleibt die Frage, warum der Anti-D-Gehalt in Harrisons Blut so hoch war. Vermutet wird ein Zusammenhang zwischen den Bluttransfusionen in seiner Jugend und dem hohen Anti-D Gehalt.

Das Australische Rote Kreuz hat berechnet, dass Harrison mit seinem Blut über die 63 Jahre mehr als zwei Millionen Müttern in Australien geholfen hat, Fehlgeburten zu verhindern und ihre Kinder gesund auf die Welt zu bringen. Von 2005 bis 2022 hielt Harrison zudem den Weltrekord für die meisten Blutspenden, bis er von einem Amerikaner überholt wurde.