Blutspende: Wer trägt das Restrisiko?

Hintergrund für diesen Ausschluss sei auch das sogenannte „diagnostische Fenster“, heißt es vonseiten des Roten Kreuzes. Trotz modernster Tests können bestimmte Infektionskrankheiten (zum Beispiel auch sexuell übertragbare Krankheiten) nicht im Blut nachgewiesen, jedoch bereits übertragen werden. Bei HIV beträgt das diagnostische Fenster, also der Zeitraum, in dem eine Person bereits mit der Krankheit infiziert ist und diese weitergeben kann, diese aber in Bluttests noch nicht nachweisbar ist, je nach Testmethode von 10 Tagen bis zu zwei Monaten.