Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Deutschland

Blitzeinschlag trifft Sportfest: 9 Menschen bei schwerem Unwetter verletzt

Im Zuge eines Handballfests zelteten mehrere Menschen auf einem Sportplatz in Deutschland, als ein starkes Unwetter über die Region zog.
21.06.2026, 07:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Gewitterhimmel mit mehreren hellen Blitzen und einem kleinen Flugzeug in der Ferne.

Bei einem Blitzeinschlag während eines Sportfests im baden-württembergischen Rastatt sind neun Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen kamen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Im Zuge des Handballfests zelteten in der Nacht mehrere Menschen auf einem Sportplatz im Stadtteil Niederbühl, als ein starkes Unwetter über die Region zog.

Nach Familienstreit: Tödliche Polizei-Schüsse auf Messer-Angreifer (41)

Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Details vor. In Lebensgefahr schwebt den Angaben nach jedoch niemand.

Während des Unwetters schlug ein weiterer Blitz in Münsingen im Landkreis Reutlingen ein und verletzte eine Frau leicht. Sie war laut Polizei im Stadtteil Dottingen auf einem Sportplatz unterwegs gewesen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Deutschland
Agenturen, best  | 

Kommentare