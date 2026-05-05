Blackouts, Satellitenausfälle: Sind auf digitalen Super-GAU nicht vorbereitet

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Verheerendes droht laut der UNO den Menschen, wenn die Grundpfeiler der digitalen Welt plötzlich zusammenbrechen. Die Staaten seien nicht darauf vorbereitet, dass etwa großflächig Satelliten ausfallen, der Strom unterbrochen wird oder Unterseekabel reißen, berichten die UNO-Organisation für Telekommunikation (ITU) und das UNO-Büro für Katastrophenvorsorge (UNDRR). "Kritische digitale Risiken sind real, dokumentiert, systemisch und werden weitgehend unterschätzt", warnen sie.

"Was wäre, wenn morgen Mobiltelefone und das Internet nicht mehr funktionieren würden, Zahlungen fehlschlügen, Krankenhäuser Patientendaten verlieren und Notfallwarnungen nie ankommen würden?", heißt es in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht. "Was wie Science-Fiction klingt, könnte Realität werden." Die Organisationen sprechen von einer "digitalen Pandemie" und stellen drei beängstigende Szenarien vor. Ein Sonnensturm wie 1859 Wenn die Sonne plötzlich mehr Strahlung und Teilchen ins All schleudert und diese die Erde treffen: An einem Septembertag 1859 hätten bei so einem Ereignis - Vorwarnzeit: höchstens 20 Stunden - Telegrafisten Stromschläge bekommen, Geräte hätten Funken gesprüht und Büros in Brand gesetzt.

Heutzutage würden Signale von Navigationssatelliten gestört, Flugzeuge hätten keinen Live-Radar mehr und Flüge müssten drastisch reduziert werden, autonom fahrende Autos würden stehen blieben, Finanztransaktionen fehlschlagen. Geomagnetisch induzierte Ströme könnten Transformatoren im Stromnetz zerstören und die Stromversorgung stoppen. Datenzentren kämen an Grenzen, wenn sie ihren Notstrom aufgebracht hätten. Der Ersatz von Transformatoren in großem Stil könnte Monate dauern. Extremhitze wie 2003 Mehr Bedarf an Kühlung, gleichzeitig Erwärmung der Flüsse, was den Betrieb von Atomkraftwerken einschränkt und die Befahrbarkeit der Flüsse, was den Nachschub mit Diesel für Notstrom beschränken könnte: Heutzutage wären ungleich mehr Datenzentren mit hohem Strombedarf betroffen als 2003. Sie könnten teils mangels Kühlung ausfallen, Bezahlterminals könnten Dienste versagen, Geschäfte schließen. Eine regionale Mobilfunk-Infrastruktur, die unabhängig von Datennetzen betrieben werden soll, braucht Basisstationssender, von denen viele ohne Kühlung nicht funktionieren.