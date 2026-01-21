Trotz Risikos: Österreicher vernachlässigen Blackout-Vorsorge

Die Blackout-Gefahr wird von den Österreichern laut einer Umfrage der Beratungsorganisation EY niedriger eingeschätzt als in den Vorjahren. Das erwartete Risiko liegt laut den Befragten bei 29 Prozent. Die Anzahl jener, die einen großflächigen Stromausfall für sehr unwahrscheinlich halten, ist deutlich gestiegen.

Die Blackout-Vorsorge scheint ein Thema zu sein, das unwichtiger wird: Acht von zehn Österreichern sorgen zwar mit einfachen Haushaltsmaßnahmen vor, diese sind für den Ernstfall jedoch nicht ausreichend, so die Experten von EY.