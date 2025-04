Die erste Störung trat gegen 2 Uhr morgens im Gaskraftwerk Keadby 2 in Lincolnshire auf. Kurz darauf fiel auch die sogenannte "Viking"-Verbindungsleitung zwischen Großbritannien und Dänemark unerwartet aus. Am Abend gegen 18 Uhr registrierte Neos eine weitere, nicht erklärbare Frequenzverschiebung.

Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtet, verzeichneten Mitarbeiter des nationalen Netzbetreibers Neos am Sonntag auffällige Schwankungen in der Netzfrequenz.

Keine Hinweise auf Zusammenhang mit Spaniens Blackout

Noch ist unklar, was die Vorgänge auslöste - doch die britischen Behörden haben bereits Ermittlungen eingeleitet. Für einen Zusammenhang mit den Stromausfällen in Spanien, Portugal und Südfrankreichs gebe es laut einem Sprecher von Neos allerdings keine Hinweise: "Wir überprüfen weiterhin die Betriebsereignisse am Wochenende. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass diese Ereignisse miteinander in Zusammenhang stehen."

Während die Stromausfälle in Großbritannien zwar deutlich kürzer ausfielen als auf der iberischen Halbinsel, sorgen sie dennoch für Unruhe bei den Behörden. Konkrete Aussagen will man derzeit aber noch nicht machen – "die Untersuchungen dauern an", heißt es.