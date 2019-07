Blackout-Gefahr in Deutschland: Stromknappheit ließ Preise explodieren

Konsequenzen an der Börse

Die "starke Unterpseisung" habe für kurzfristige Schwankungen im Stromnetz gesorgt und dadurch die Versorgungsstabilität gefährdet. "Gerät das System aus der Balance, schwankt auch die sogenannte Stromfrequenz - was ganze Fabriken aus dem Takt bringen kann", schreibt der Spiegel und zitiert einen Sprecher des Netzbetreibers Amprion: "Die Lage war sehr angespannt und konnte nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert werden."

Die Konsequenzen des Engpasses zeichneten sich in der Folge auch an der Börse ab. Eine Megawattstunde kostete am vergangenen Samstag bis zu 37.856 Euro, sonst ist sie schon ab zehn Euro zu erwerben.