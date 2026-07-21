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Bienenstich löst Lkw-Unfall aus: 40-Tonner kippt um

Der Lkw-Lenker hat nach einem Bienenstich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
21.07.2026, 07:54

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Zusammenfassung

  • Ein Bienenstich verursachte am Montagabend in Alzenau in Unterfranken einen Lkw-Unfall.
  • Der Fahrer verlor während der Fahrt die Kontrolle, der 40-Tonner kam von der Fahrbahn ab und kippte auf einen Radweg.
  • Der mit rund 20 Tonnen Ytong-Steinen beladene Lkw wurde geborgen, der Fahrer blieb unverletzt.

Der Stich einer Biene hat am Montagabend in Unterfranken in Bayern einen Lkw-Unfall verursacht. Während der Fahrt wurde der Fahrer gestochen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der 40-Tonner kippte in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg zur Seite und blieb auf dem Fahrradweg liegen.

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Fahrer unverletzt

Beladen war er mit rund 20 Tonnen Ytong-Steinen - das sind wärmedämmende Porenbeton-Steine, die für den Hausbau verwendet werden. Der Lkw samt der Steine wurde vom Abschleppdienst geborgen. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit, blieb aber unverletzt.

Agenturen, bea  | 

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