Bienenstich löst Lkw-Unfall aus: 40-Tonner kippt um

Der Stich einer Biene hat am Montagabend in Unterfranken in Bayern einen Lkw-Unfall verursacht. Während der Fahrt wurde der Fahrer gestochen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der 40-Tonner kippte in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg zur Seite und blieb auf dem Fahrradweg liegen.