Bidens on ice: Das Weiße Haus hat jetzt einen Eislaufplatz

Für die Weihnachtszeit gibt es am Weißen Haus eine besondere Attraktion: eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen. First Lady Jill Biden stellte die vorübergehende Errungenschaft am Mittwochabend im Garten der US-Regierungszentrale in Washington vor.

Die 72-Jährige erzählte, wie sie es selbst geliebt habe, als Kind Schlittschuh zu laufen.

➤ Mehr lesen: Weihnachtsmarkt Schönbrunn vor dem Aus: Eislaufen statt punschen?