Biber bauen Damm - und sparen so 1,2 Millionen Euro Steuergeld

Rund 50 Kilometer südwestlich von Prag liegt der ehemalige Truppenübungsplatz Brdy. Bei seiner Errichtung in den 1930er Jahren wurde das Gebiet - der Truppenübungsplatz erstreckte sich auf einer Fläche von über 260 Quadratkilometern - künstlich entwässert. Ende 2015 wurde der Truppenübungsplatz aufgelöst, das Gebiet in Folge in einen Landschaftsschutzpark umgewandelt. Seit vielen Jahren wird in Tschechien nun schon diskutiert, die Gegend um den ehemaligen Militärstützpunkt zu renaturieren. Sprich: die künstliche Entwässerung wieder rückgängig zu machen und den Fluss Klabava, der durch einen künstlichen Kanal fließt, wieder in seinen natürlichen Lauf zu versetzen.

Mit rund 30 Millionen Tschechische Kronen (circa 1,2 Millionen Euro) wurden die Kosten für das Bauvorhaben beziffert. Die Planung zog sich aufgrund nötiger Genehmigungen bereits über mehrere Jahre. Biber kamen - und machten einfach Unbeeindruckt von Genehmigungsverfahren, Budgets oder Bauplänen hat nun eine Biberfamilie am Fluss Klabava einen Damm gebaut und so ein Sumpfgebiet geschaffen, wie es in den Plänen des Umweltamts vorgesehen war. Die Tiere bauten die Dämme auch genau an der vorgesehenen Stelle - entlang des künstlichen Wassergrabens. "Jede noch so detaillierte Planung kann nicht mit dem Instinkt dieser Tiere mithalten", erklärte Jaroslav Obermajer, der bei der Naturschutzbehörde arbeitet. Biber würden immer die beste Stelle für Staudämme finden.

"Die Biber haben genau das gemacht, was wir in mühseliger Bürokratie geplant hatten. Und sie haben es kostenlos erledigt", sagte der Leiter des Landschaftsschutzparks Brdy, Bohumil Fiser. Die Biber könnten in einer Nacht bauen, wofür der Mensch mit einem Bagger eine Woche brauche, so Fiser. Außerdem müsse der Mensch zudem erst Genehmigungen einholen, wasserrechtliche Entscheidungen abwarten und Fördergelder einwerben. Das ist nun dank der engagierten Biberfamilie alles hinfällig.

Die nützliche Biberfamilie im Landschaftsschutzpark Brdy besteht aus den Eltern und zwei Generationen von Jungtieren. Anfang des 19. Jahrhunderts galt der Europäische Biber in Tschechien als ausgerottet. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wanderten wieder Biber aus den umliegenden Ländern ein. Inzwischen wird die Population auf rund 15.000 Tiere geschätzt.