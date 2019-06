Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Tirol

Vermummt und mit einem Messer bewaffnet betrat in der Nacht auf Donnerstag ein Mann eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land). Er bedrohte die anwesende Angestellte mit der Stichwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit einem vierstelligen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung Neubaugasse.

Täterbeschreibung

Der Täter war rund 1,70 Meter groß, besaß eine schlanke Statur und wird als südländischer Typ beschrieben, der mit türkischem Akzent gesprochen haben soll. Er trug bei dem Überfall eine schwarze Jogginghose, eine dunkelblaue Jacke der Marke Adidas und graue Schuhe mit weißer Sohle. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Schal und einer schwarzen Haube vermummt.

Ebenfalls auffällig ist das laut Polizei "übergroße" Messer, das für den Überfall verwendet wurde.