Betrunkene Passagiere zwangen Piloten zur Landung in Venedig

Drei Briten, zwei Männer und eine Frau, die mit ihrem aggressiven Verhalten einen Flugkapitän zu einer Zwischenlandung in Venedig gezwungen hatten, sind von der Grenzpolizei der Lagunenstadt in ihr Land abgeschoben worden. Dies teilte die Polizei von Venedig am Samstag mit.

Die drei Briten waren am Dienstag an Bord eines Fluges vom türkischen Dalaman nach Liverpool unterwegs. Wegen des aggressiven Verhaltens der drei offensichtlich alkoholisierten Briten gegenüber Passagieren und Besatzungsmitgliedern beschloss der Kapitän die Landung in Venedig. Die Passagiere wurden der Polizei übergeben. Sie hatten Spirituosen konsumiert, die sie am Abflughafen gekauft hatten.

Ausgewiesen

Das Verhalten der drei Ausländer stelle einen Verstoß gegen die im nationalen Sicherheitsplan für die Zivilluftfahrt festgelegten Verhaltensregeln dar, wonach es „nicht gestattet ist, Flugreisen in betrunkenem Zustand zu unternehmen“, teilte die Polizei mit. Die drei Personen wurden identifiziert, angezeigt und aus Italien ausgewiesen.