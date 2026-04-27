Mann (58) beim Pfandflaschensammeln von S-Bahn erfasst - tot

Ein Mann ist in Berlin-Mitte (Deutschland) beim Pfandflaschensuchen von einer S-Bahn erfasst worden und in weiterer Folge gestorben. Der 58-Jährige wurde am Sonntagabend auf den Gleisen zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante eingeklemmt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Mann sei von der Feuerwehr geborgen worden, hieß es von der Polizei. Er starb demnach noch an der Unfallstelle. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.