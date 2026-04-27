Mann (58) beim Pfandflaschensammeln von S-Bahn erfasst - tot
Ein Mann ist in Berlin-Mitte (Deutschland) beim Pfandflaschensuchen von einer S-Bahn erfasst worden und in weiterer Folge gestorben. Der 58-Jährige wurde am Sonntagabend auf den Gleisen zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante eingeklemmt, wie die Bundespolizei mitteilte.
Der Mann sei von der Feuerwehr geborgen worden, hieß es von der Polizei. Er starb demnach noch an der Unfallstelle. Zuvor hatte die B.Z. berichtet.
Sicherheitsmaßnahmen
Die Deutsche Bahn äußerte ihr tiefes Bedauern über den Unfall. „Vorfälle dieser Art sind für alle Beteiligten - nicht zuletzt auch für unser Fahrpersonal und die Rettungskräfte vor Ort - eine große Belastung.“ Das Unternehmen verwies auf Sicherheitsmaßnahmen, um solche Unfälle zu vermeiden, etwa die visuellen und taktilen Bahnsteigbegrenzungen, Zugdurchsagen vor der Einfahrt und Schulungen für die Zugführer- und führerinnen.
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