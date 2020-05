Berlin: Mann schneidet Penis ab und wirft ihn einfach weg

In einer Kleingartenanlage in Berlin ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem verhängnisvollen Zwischenfall gekommen, wie der Berliner Kurier berichtet. Ein alkoholisierter Mann hat sich den Schilderungen der Einsatzkräfte zufolge selbst entmannt. Sie fanden ihn wimmernd im Gebüsch, er blutete stark zwischen den Beinen und roch nach Alkohol.

Kurz nach Mitternacht mussten Polizei und Notarzt ausrücken, um in der Kleingartenkolonie in der Michael-Brückner-Straße in Berlin-Schöneweide den Verletzten zu bergen. Während der "Laubenpieper" geborgen werden konnte, verlief die Suche nach seinem Penis bisher erfolglos.

Der Mann hatte das Genital weggeworfen. Laut Einsatzkräften kompliziere das den Genesungsprozess. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte offenbar noch nicht vernommen werden.