Wegen Schnee und Eis: Keine Starts am Berliner Flughafen

Winterwetter - Flughafen Berlin/Brandenburg
Gefrierender Regen sorgt für Probleme bei Flugzeug-Enteisung.
05.02.26, 09:58

Am Berliner Flughafen BER können wegen Eis am Morgen keine Flugzeuge starten. 

"Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt", sagte eine Sprecherin. Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich.

Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen. Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar. Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und seien gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen. 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis.

