Berichte: Buckingham Palast will Camillas Titel ändern

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II am 8. September ist ihr Sohn Charles König - und seine Frau Camilla Queen Consort. Das bedeutet, dass sie zwar die wichtigste Frau in der britischen Monarchie und die Frau an der Seite des Regenten ist, jedoch nicht selbst regiert.

Laut The Telegraph plant der Palast nun aber, den Titel der neuen Königin zu ändern. Statt "Queen Consort" könnte Camilla demnach künftig "Queen" genannt werden.