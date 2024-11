Bergdorf Brienz: Erneute Evakuierung der Einwohner bis Sonntag

Das Schweizer Bergdorf Brienz (Graubünden) ist erneut von einem riesigen Erdrutsch bedroht und wird deswegen aus Sicherheitsgründen erneut evakuiert . Eine gewaltige Masse von 1,2 Millionen Kubikmetern Felsschutt bewegt sich täglich bis zu 35 Zentimeter in Richtung der Siedlung.

Die Bewohner werden womöglich für mehrere Monate ihre Heimat verlassen müssen. Die meisten von ihnen ziehen in ihre Ferienwohnungen; wer noch keine Unterkunft gefunden hat, kann bis zu den Winterferien in einem Hotel in der Nachbargemeinde Tiefencastel bleiben.