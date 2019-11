Befahrene Brücke bei Toulouse eingestürzt, Teenager tot

Eine Straßenbrücke ist nördlich von Toulouse zusammengebrochen. Ein Auto und ein Lastwagen seien am Montafrüh in den Fluss Tarn gestürzt, berichteten mehrere französische Medien. Außerdem sei ein 15 Jahre alter Teenager gestorben. Rettungskräfte waren in dem Ort Mirepoix-sur-Tarn im Einsatz.