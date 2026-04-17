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Im Geheimfach eines gebraucht gekauften Tresors hat ein Mann aus Oberbayern einen Goldbarren entdeckt - und mit seinem anständigen Verhalten große Freude bei der Familie des ehemaligen Besitzers ausgelöst. Denn dem 90-Jährigen war der versteckte Barren im Wert von rund 32.000 Euro offensichtlich nicht mehr bewusst gewesen. Zum Glück ging der Tresor an den Richtigen: "Der Finder ist ein ganz, ganz toller Mann aus Trostberg, der sagt, an Sachen, die mir nicht gehören, würde ich nie Freude haben, die gebe ich selbstverständlich zurück", schilderte ein Polizeisprecher.

Es sei eine "Wahnsinnsgeschichte". Der Tresor habe für wenig Geld - gerade einmal 15 Euro - auf einer Online-Plattform den Besitzer gewechselt. Erst Zuhause habe der 56-Jährige das Geheimfach bemerkt - und auch das nur zufällig. "Er hätte das selbst auch nicht entdeckt, wenn er den Tresor nicht beim Einbau irgendwie zur Seite gelegt oder umgekippt hätte. Das Versteck war nicht standardmäßig in dem Tresor verbaut, sondern nachträglich zusätzlich eingebaut", schilderte der Polizeisprecher. "Ein unbekanntes Versteck, von dem niemand was wusste."