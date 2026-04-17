Mann kauft gebrauchten Tresor um 15 Euro - und findet Goldbarren darin
Zusammenfassung
- Mann aus Trostberg findet beim Einbau eines gebrauchten Tresors zufällig einen Goldbarren im Wert von 32.000 Euro.
- Der ehrliche Finder meldet den Fund der Polizei und gibt den Barren an die Familie des ursprünglichen Besitzers zurück.
- Zwischen den Parteien gibt es keine Streitigkeiten, der Finder erhält eine Belohnung und alle sind zufrieden.
Im Geheimfach eines gebraucht gekauften Tresors hat ein Mann aus Oberbayern einen Goldbarren entdeckt - und mit seinem anständigen Verhalten große Freude bei der Familie des ehemaligen Besitzers ausgelöst.
Denn dem 90-Jährigen war der versteckte Barren im Wert von rund 32.000 Euro offensichtlich nicht mehr bewusst gewesen. Zum Glück ging der Tresor an den Richtigen: "Der Finder ist ein ganz, ganz toller Mann aus Trostberg, der sagt, an Sachen, die mir nicht gehören, würde ich nie Freude haben, die gebe ich selbstverständlich zurück", schilderte ein Polizeisprecher.
Es sei eine "Wahnsinnsgeschichte". Der Tresor habe für wenig Geld - gerade einmal 15 Euro - auf einer Online-Plattform den Besitzer gewechselt. Erst Zuhause habe der 56-Jährige das Geheimfach bemerkt - und auch das nur zufällig.
"Er hätte das selbst auch nicht entdeckt, wenn er den Tresor nicht beim Einbau irgendwie zur Seite gelegt oder umgekippt hätte. Das Versteck war nicht standardmäßig in dem Tresor verbaut, sondern nachträglich zusätzlich eingebaut", schilderte der Polizeisprecher. "Ein unbekanntes Versteck, von dem niemand was wusste."
"Happy End auf beiden Seiten"
Um nichts falsch zu machen, meldete der Mann aus Trostberg (Landkreis Traunstein) den 250 Gramm schweren Fund der Polizei. Die Beamten nahmen daraufhin Kontakt zu dem Verkäufer auf, der den Tresor im Auftrag seines Großvaters verkauft hatte. Nun könnte man meinen, dass ein Ringen folgte, wem der Goldbarren denn nun gehöre - rein rechtlich nämlich gar keine so einfache Frage.
Denn dafür ist entscheidend, ob der Tresor mit Inhalt oder nur der Tresor selbst verkauft wurde, wie ein anderer Polizeisprecher kurz nach dem Fund erläutert hatte. Doch das spielte im konkreten Fall gar keine Rolle: "Da gibt es überhaupt keine Spur von Streitigkeiten", hieß es nun. "Der Barren wird zurückgegeben, aber der Finder wird auch was bekommen." Das Fazit des Polizeisprechers: "Happy End auf beiden Seiten."
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