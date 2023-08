Bayern: Laster streift Panzer auf Autobahn - US-Soldatin getötet

Eine US-Soldatin in einem Panzer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in der Oberpfalz (Deutschland) an schweren Kopfverletzungen gestorben. Sie hatte während der Fahrt aus der Dachluke geschaut. Die Soldaten wollten an der Anschlussstelle Weiden-West in einem Konvoi aus Radpanzern auf die Autobahn 93 auffahren - parallel war ein Lasterfahrer auf der rechten Fahrspur unterwegs.

