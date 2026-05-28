Der 18-jährige Kencerio D. Walker und die 18-jährige Nykeria Johnson hatten erst vor Kurzem die High School (Matura) abgeschlossen. Ihre akademische und berufliche Laufbahn war schon in Planung, als ein tragischer Unfall das Leben der beiden Teenager und Walkers Vater zu früh beendete.

Baum fällt auf Auto Wie WRDW berichtet, ereignete sich der Unfall am Abend des 23. Mai in der US-amerikanischen Stadt Waynesboro. Der 65-jährige James K. Walker lenkte das Auto, in dem auch sein Sohn und Johnson saßen. Auf dem Highway 56 in Burke County fiel plötzlich ein großer Baum auf beide Fahrspuren und traf zwei Autos – darunter auch das von Walker.

Die Polizei und Rettung wurden gegen 21:05 Uhr zum Unfallort gerufen. Walker und die zwei Teenager kamen bei dem Aufprall ums Leben. Rettungskräfte fanden alle drei Opfer im Inneren der Fahrzeuge – alle drei wurden noch am Unfallort für tot erklärt. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 18-jähriger Mann aus Midville, Georgia, erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Vater war ehemaliger Mitarbeiter in High School Die Swainsboro High School, die von den zwei 18-Jährigen besucht wurde, veröffentlichte am 25. Mai auf Facebook ein Statement zu dem Unfall: "Es ist mit äußerst schwerem Herzen, dass wir den tragischen Verlust von zwei unserer jüngsten Absolventen der Klasse von 2026, Nykeria Laniya Johnson und Kencerio Deontae Walker, bekannt geben. Die beiden waren letzte Nacht in einen verheerenden Unfall verwickelt, bei dem auch ein Familienmitglied ums Leben kam, das früher Mitarbeiter der Swainsboro High School war."