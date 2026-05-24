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Schwerer Forstunfall: Mann (47) von Baum erfasst und getötet
Der Steirer war alleine mit dem Fällen eines Baumes beschäftigt und dürfte dabei von dem Baum erfasst und zu Boden gestoßen worden sein.
Ein 47-jähriger Steirer ist am Samstagnachmittag bei einem Forstunfall in Sankt Veit (Bezirk Graz-Umgebung) ums Leben gekommen. Der Mann war alleine mit dem Fällen eines Baumes beschäftigt und dürfte dabei von dem Baum erfasst und zu Boden gestoßen worden sein.
Einer seiner Arbeitskollegen fand den 47-Jährigen - Reanimationsmaßnahmen, die auch von einer Notärztin unternommen wurden, verliefen aber erfolglos, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.
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