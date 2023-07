Tödlicher Forstunfall in Salzburg

Ein 47-jähriger Forstarbeiter ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Niedernsill (Bezirk Zell am See) getötet worden. Wie die Polizei Salzburg am Abend in einer Aussendung mitteilte, versuchte der aus Rumänien stammende Mitarbeiter einer Holzfirma auf einer Seehöhe von 1.650 Metern eine Fichte aus einer Verklemmung zu ziehen. Dabei löste sich der schwere Laufwagen aus Metall und traf den Arbeiter.

Der umgehend mittels Hubschrauber hinzugerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Arbeiters feststellen.