Opfer von Crans-Montana: "Körper zu einem Schlachtfeld geworden"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zwei Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana kämpfen sich viele Schwerverletzte weiter mühsam ins Leben zurück. Den Familien der 41 meist jungen Todesopfer geht es ähnlich. Empörung und Wut bei Angehörigen und Anwälten sind groß. "Mein Körper ist zu einem Schlachtfeld geworden", schreibt etwa die schwer verletzte Überlebende Mélanie Van de Velde aus Crans-Montana auf Facebook. "Es ist ein Leid, das kein Wort wirklich übersetzen kann, aber mein Körper wird niemals vergessen."

"Sie war nicht meine Tochter, es war ein verbrannter Körper" Viele müssen sich wie Van de Velde immer wieder schmerzhaften Hauttransplantationen unterziehen. Von den ursprünglich 115 Verletzten werden Ende Februar noch fast 60 in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken behandelt. Neben Schweizern sind vor allem Franzosen und Italiener betroffen. 40 Menschen sind in der Nacht umgekommen, ein Schwerverletzter starb vier Wochen später an einer Infektion. Die Angehörigen Familien leben im Ausnahmezustand - wie Leila Micheloud. Zwei ihrer Töchter sind bei der Katastrophe verletzt worden. Über den Gang ins Krankenhaus berichtet sie in einer Fernsehdokumentation: "Ich fand meine Tochter vor, aber sie war nicht meine Tochter, es war ein verbrannter Körper."

Vor einer Vernehmung der Betreiber der Bar, Jacques und Jessica Moretti, haben Angehörige die beiden vor dem Gebäude in Sitten bestürmt und beschimpft. "Ich bin hier, um Jessica Moretti zu zeigen, dass sie Familien zerstört hat", sagte Tobyas (14) dort, dessen Bruder Trystan ums Leben kam. Keine Brandschutzkontrollen Im Visier der Staatsanwaltschaft stehen die Morettis. Es geht etwa darum, ob Notausgänge richtig gekennzeichnet waren, ob die Verengung einer Fluchtweg-Treppe auf 1,37 Meter rechtens oder ob der Schaumstoff an der Decke, der in Brand geriet, regelkonform war. Sie sind gegen Kaution auf freiem Fuß. Sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen, sagen ihre Anwälte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen den aktuellen und den ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde, weil in der Bar seit 2019 keine der jährlich vorgeschriebenen Brandschutzkontrollen stattfanden.

In der Kritik steht auch Gemeindepräsident Nicolas Féroud, der nicht erklären konnte, warum die Kontrollen nicht stattgefunden haben. Im Gesetz stehe nichts über eine Kontrolle von Materialien wie Schaumstoff, und für den Innenumbau der Bar mit Verkleinerung der Treppe sei keine Genehmigung nötig gewesen, sagte er. Er wurde zum Buhmann, weil er sich nicht öffentlich bei den Opfern entschuldigte. Nach Medienberichten hatte ein IT-Fachmann, der die Feuerwehr-Software im Kanton betreute, Vorgesetzte erpresst, die ihn entlassen wollten. Er sei 2023 festgenommen worden. Weil die Software erneuert werden musste, seien Daten verloren gegangen und Kontrollen vernachlässigt worden. Ermittlungen Im Strafverfahren geht es um fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung. Angehörigen kommt die Arbeit der vier Staatsanwältinnen viel zu langsam voran.

Oberstaatsanwältin Beatrice Pilloud informiert wenig. "Das Verfahren findet im Sitzungssaal statt, nicht in den Medien", sagt sie. Die 50 Anwälte, die rund 130 Opfer und Angehörige vertreten, werfen Pilloud vor, Beweise nicht gesichert und Jacques Moretti zu spät festgenommen zu haben. Sie habe keine Durchsuchung bei der Gemeinde angeordnet. Dass Moretti gegen Kaution auf freien Fuß kam, empörte die Italiener derart, dass sie ihren Botschafter aus der Schweiz abzogen. Inzwischen hat Pilloud italienischen Behörden direkte Zusammenarbeit zugesichert. Unter Hinweis auf die Versäumnisse verlangt ein Rechtsanwalt, die Staatsanwältinnen von dem Fall abzuziehen. Darüber muss nun das Kantonsgericht entscheiden.