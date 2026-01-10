Schweiz

Nach Brand in Crans-Montana: Notausgang war von innen verschlossen

SWITZERLAND-ACCIDENT-EXPLOSION-TOURISM-POLICE
Wie der Schweizer Sender RTS berichtet, hat der Betreiber gegenüber den Ermittlungsbehörden eingeräumt, dass eine Notausgangstür im Untergeschoss von innen verschlossen war.
10.01.26, 15:50

Nach dem verheerenden Brand mit 40 Tote in der Bar "Le Constellation" im Schweizer Skiort Crans-Montana kommen immer mehr Details ans Licht. 

Wie der Schweizer Sender RTS berichtet, hat einer der beiden Betreiber nun gegenüber den Ermittlungsbehörden eingeräumt, dass eine Notausgangstür im Untergeschoss von innen verschlossen war. Warum die Tür verschlossen war, ist unklar.

Bar owners questioned in Swiss fire investigation in Sion

Bar-Betreiber Jacques Moretti

Nach Brand-Katastrophe in Crans-Montana: Bar-Besitzer in U-Haft

Verheerender Brand in Crans-Montana: Notausgang war verschlossen

Laut RTS sei Jacques Moretti in der Silvester-Nacht zur Bar geeilt. Dort angekommen, musste er feststellen, dass die Notausgangstür blockiert gewesen sei. Daraufhin habe Moretti die Tür von außen geöffnet.

Dahinter entdeckte der Betreiber bereits mehrere leblose Körper. Demnach sollen mehrere Gäste versucht haben, über den Notausgang zu fliehen, seien jedoch daran gehindert worden. Zudem erklärte er, dass er die frühere Schaumstoffverkleidung an der Decke eigenständig durch im Baumarkt erworbenes Material ersetzt habe, wie RTS berichtet.

Schweiz
kurier.at, pres  | 

