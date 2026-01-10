Nach Brand in Crans-Montana: Notausgang war von innen verschlossen
Nach dem verheerenden Brand mit 40 Tote in der Bar "Le Constellation" im Schweizer Skiort Crans-Montana kommen immer mehr Details ans Licht.
Wie der Schweizer Sender RTS berichtet, hat einer der beiden Betreiber nun gegenüber den Ermittlungsbehörden eingeräumt, dass eine Notausgangstür im Untergeschoss von innen verschlossen war. Warum die Tür verschlossen war, ist unklar.
Verheerender Brand in Crans-Montana: Notausgang war verschlossen
Laut RTS sei Jacques Moretti in der Silvester-Nacht zur Bar geeilt. Dort angekommen, musste er feststellen, dass die Notausgangstür blockiert gewesen sei. Daraufhin habe Moretti die Tür von außen geöffnet.
Dahinter entdeckte der Betreiber bereits mehrere leblose Körper. Demnach sollen mehrere Gäste versucht haben, über den Notausgang zu fliehen, seien jedoch daran gehindert worden. Zudem erklärte er, dass er die frühere Schaumstoffverkleidung an der Decke eigenständig durch im Baumarkt erworbenes Material ersetzt habe, wie RTS berichtet.
