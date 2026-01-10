Nach Brand in Crans-Montana: Notausgang war von innen verschlossen

Nach dem verheerenden Brand mit 40 Tote in der Bar "Le Constellation" im Schweizer Skiort Crans-Montana kommen immer mehr Details ans Licht.

Wie der Schweizer Sender RTS berichtet, hat einer der beiden Betreiber nun gegenüber den Ermittlungsbehörden eingeräumt, dass eine Notausgangstür im Untergeschoss von innen verschlossen war. Warum die Tür verschlossen war, ist unklar.