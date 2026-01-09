Am Tag von Crans-Montana-Gedenkfeier: Barbetreiber erstmals vernommen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gut eine Woche nach der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana sollen die Schweizer Ermittler am Freitag erstmals die französischen Betreiber der Bar vernommen haben. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Ermittlerkreisen erfuhr, wurden der Mann und seine Ehefrau, gegen die wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt wird, von der Staatsanwaltschaft in der nahegelegenen Stadt Sitten befragt.

Das Ehepaar hatte sich am Dienstag in einer Erklärung zur "vollständigen Zusammenarbeit" mit den Ermittlungsbehörden bereiterklärt. "Wir werden in keiner Weise versuchen, uns diesen Dingen zu entziehen", erklärten die beiden. Sie seien "am Boden zerstört und voller Trauer".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Umit Bektas

Gedenktag am Freitag Ebenfalls am Freitag hat die Schweiz mit einem nationalen Trauertag der 40 Toten und vielen Verletzten der Brandkatastrophe gedacht. Begleitet vom Glockengeläut der Kirchen hielt das Land am Freitag um 14.00 Uhr eine Schweigeminute ab. Kurz zuvor hatte in Martigny westlich von Crans-Montana eine Trauerfeier begonnen, zu der neben Bundespräsident Guy Parmelin auch Gäste aus dem Ausland wie der französische Präsident Emmanuel Macron anreisten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/FABRICE COFFRINI Emmanuel Macron gedenkt den Brandopfern.

Ermittlungsverfahren auch in Rom Die Staatsanwaltschaft Rom hat indes eine Untersuchung zum Brand in Crans-Montana eingeleitet, bei dem auch sechs italienische Jugendliche ums Leben gekommen sind. Die Ermittler ordneten die Obduktionen der Leichen der italienischen Opfer an, die bisher nicht durchgeführt wurden, berichteten italienische Medien. Die römische Staatsanwaltschaft prüft mögliche Anklagen wegen fahrlässiger Tötung und Brandstiftung. Es ist ihre Aufgabe, Verbrechen im Ausland zu untersuchen, wenn italienische Staatsbürger betroffen sind. Die Eltern der sechs verstorbenen Italiener machten inzwischen Druck auf die Regierung in Rom, damit diese als Zivilklägerin an einem Verfahren gegen die Betreiber der Bar teilnehmen. Elf italienische Verletzte kämpfen noch mit schweren Brandwunden im Mailänder Krankenhaus Niguarda um ihr Leben.

Zuvor hatte bereits die Staatsanwaltschaft der belgischen Provinz Wallonisch-Brabant ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Schülerin der sechsten Klasse einer Schule in Rixensart war bei dem Brand ums Leben gekommen. Am Montag hatte auch die Pariser Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der Brandkatastrophe von Crans-Montana eingeleitet. Das Außenministerium in Paris hatte neun tote französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bestätigt, darunter mehrere Minderjährige.

Silvesternacht endete im Inferno Das Feuer war in der Silvesternacht in der Bar "Le Constellation" im Skiort Crans-Montana ausgebrochen, als dort zahlreiche junge Menschen ins neue Jahr feierten. 40 Menschen kamen ums Leben, darunter viele Jugendliche. Das jüngste Todesopfer war erst 14 Jahre alt. 116 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwere Verbrennungen.

Frage zu Brandschutz Unterdessen steht fest, dass der Kanton Wallis keinen Brandschutz-Bericht aus Crans-Montana erhalten hat. Die Behörden in Sitten gingen dennoch davon aus, dass die Kontrollen durchgeführt wurden - auch in der Unglücksbar "Le Constellation". Auch wenn keine Berichte der Gemeinden vorliegen, gehe man davon aus, dass die gesetzlichen Brandschutzkontrollen durchgeführt wurden, erklärte Philipp Hildbrand, Leiter des Walliser Kantonalen Amtes für Feuerwesen. Er bestätigte in Interviews mit dem "Walliser Boten" und dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF, dass der Kanton im Falle der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana keinen Bericht erhalten habe.