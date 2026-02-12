Crans-Montana: Opfer-Angehörige attackieren Barbesitzer

Die Barbetreiberin Jessica Moretti wird am Donnerstag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana zum zweiten Mal einvernommen.

Ihre Ankunft und die ihres Ehemanns Jacques Moretti in Sitten wurde in der Früh von Angehörigen der Opfer begleitet, die sie heftig attackierten. Das Paar wurde heftig beschimpft. Beide wurden mehrfach als "Mörder" bezeichnet.