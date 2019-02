Bangladesch: Mindestens 69 Tote bei Feuerinferno

Bei einem Großbrand in der Hauptstadt von Bangladesch sind mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Das sagte der diensthabende Offizier der Feuerwehr und des Zivilschutzes, Kamrul Hasan, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in der Früh. Der Rettungseinsatz in Dhaka laufe weiter. Befürchtet wurde eine steigende Zahl an Opfern.