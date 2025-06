Extreme Hitze auf dem Balkan: Temperaturen bis zu 41 Grad

Behörden in Alarmbereitschaft

Warnungen gab es auch von kroatischen und serbischen Behörden. "Das ist die erste von mindestens drei erwarteten Hitzewellen zwischen Juni und August in Bosnien“, sagte der Meteorologe Bakir Krajinovic. Durch den Klimawandel würden stärkere Wetterereignisse und neue Temperaturrekorde häufiger, erklärte Krajinovic. Die Behörden in Kroatien warnten vor extremer Hitze in der Hauptstadt Zagreb und in einer Region im Osten des Landes.

Nachdem Waldbrände am Wochenende dutzende Häuser an der Südküste des Landes zerstört hatten, blieben die Behörden in Alarmbereitschaft. Albanien erklärte unterdessen, die Feuerwehr habe in den vergangenen 24 Stunden acht Brände unter Kontrolle gebracht.