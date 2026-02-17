Bären-Attacke in der Slowakei: Wie es für die 3 verwaisten Bärenjungen weitergeht
Zusammenfassung
- Braunbärin griff Förster und seinen Sohn in der Slowakei an und wurde daraufhin erschossen.
- Drei verwaiste, geschwächte Bärenkinder wurden in einen Zoo gebracht und medizinisch versorgt.
- In der Slowakei leben rund 1.200 Bären; Angriffe auf Menschen sind selten, können aber bei Gefahr für Jungtiere vorkommen.
Ein Förster ist in der Slowakei von einer Braunbärin angegriffen und verletzt worden. Sein ihn begleitender Sohn erschoss das Tier daraufhin. Nachdem drei deshalb verwaiste Bärenkinder gefunden wurden, sorgt sich die Medienöffentlichkeit vor allem um diese.
Umwelt-Staatssekretär Filip Kuffa schilderte auf seiner Facebook-Seite den Zusammenstoß unter Berufung auf den Sohn des Verletzten. Demnach haben die beiden Männer mit ihrem Jagdhund in einem Bergwald bei Hrboltova, einem Stadtteil von Ruzomberok (Rosenberg) in der nördlichen Mittelslowakei, einen Holzbestand kontrolliert, als die Bärin sie überraschend angegriffen habe.
Mehrmals auf Bärin geschossen
Der Vater habe zur Verteidigung mehrmals aus seiner Pistole auf die Bärin geschossen. Diese habe sich dennoch auf ihn gestürzt und ihn mehrfach gebissen. Dem Sohn sei es aber gelungen, das Tier mit mehreren Schüssen ebenfalls aus einer Kurzwaffe zu töten. 200 Meter entfernt habe er den schwer verletzten Hund gefunden, der schließlich gestorben sei. Der verletzte Vater musste im Krankenhaus behandelt werden.
Bärenkinder alleine nicht lebensfähig
Wie ein Sprecher des zum staatlichen Naturschutz gehörenden "Einsatzteams Braunbär" in den Abendnachrichten des öffentlich-rechtlichen Senders STVR sagte, war die tote Bärin als säugendes Muttertier erkennbar. In nächster Nähe habe man schließlich drei etwa einen Monat alte Jungtiere in bereits sehr geschwächtem Zustand gefunden.
Die alleine noch nicht lebensfähigen Bärenkinder wurden in einen Zoo im westslowakischen Bojnice gebracht. Vor allem das einzige männliche der drei Bärenjungen sei stark dehydriert gewesen und habe dringend tierärztliche Behandlung gebraucht.
1.200 freilebende Bären in der Slowakei
Nach der letzten offiziellen Zählung, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, gibt es in der Slowakei rund 1.200 freilebende Bären. Die Tiere gehen normalerweise Menschen aus dem Weg, wenn sie sie rechtzeitig bemerken. Bei überraschendem Zusammentreffen oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie jedoch angreifen. Einzelne Zusammenstöße endeten in den vergangenen Jahren tödlich.
