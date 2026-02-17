Bären-Attacke in der Slowakei: Wie es für die 3 verwaisten Bärenjungen weitergeht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Förster ist in der Slowakei von einer Braunbärin angegriffen und verletzt worden. Sein ihn begleitender Sohn erschoss das Tier daraufhin. Nachdem drei deshalb verwaiste Bärenkinder gefunden wurden, sorgt sich die Medienöffentlichkeit vor allem um diese. Umwelt-Staatssekretär Filip Kuffa schilderte auf seiner Facebook-Seite den Zusammenstoß unter Berufung auf den Sohn des Verletzten. Demnach haben die beiden Männer mit ihrem Jagdhund in einem Bergwald bei Hrboltova, einem Stadtteil von Ruzomberok (Rosenberg) in der nördlichen Mittelslowakei, einen Holzbestand kontrolliert, als die Bärin sie überraschend angegriffen habe.

Mehrmals auf Bärin geschossen Der Vater habe zur Verteidigung mehrmals aus seiner Pistole auf die Bärin geschossen. Diese habe sich dennoch auf ihn gestürzt und ihn mehrfach gebissen. Dem Sohn sei es aber gelungen, das Tier mit mehreren Schüssen ebenfalls aus einer Kurzwaffe zu töten. 200 Meter entfernt habe er den schwer verletzten Hund gefunden, der schließlich gestorben sei. Der verletzte Vater musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bärenkinder alleine nicht lebensfähig Wie ein Sprecher des zum staatlichen Naturschutz gehörenden "Einsatzteams Braunbär" in den Abendnachrichten des öffentlich-rechtlichen Senders STVR sagte, war die tote Bärin als säugendes Muttertier erkennbar. In nächster Nähe habe man schließlich drei etwa einen Monat alte Jungtiere in bereits sehr geschwächtem Zustand gefunden. Die alleine noch nicht lebensfähigen Bärenkinder wurden in einen Zoo im westslowakischen Bojnice gebracht. Vor allem das einzige männliche der drei Bärenjungen sei stark dehydriert gewesen und habe dringend tierärztliche Behandlung gebraucht.