Ungebetener Gast: Bär brach in Haus ein und durchwühlte Kühlschrank

Ungebetener Gast in der Küche: Eine Familie in Nordjapan hat die Polizei gerufen, nachdem ein Bär den Kühlschrank geöffnet hatte und dann den Inhalt verstreute. Fußspuren deuteten darauf hin, dass das Tier anschließend „durch eine Hintertür neben der Küche wieder hinausgelangt ist“, wie ein Beamter am Mittwoch sagte.

Weitere Haushalte meldeten Einbrüche von Bären

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Montagabend in Shizukuishi in der Präfektur Iwate. In den vergangenen Tagen hätten dort mindestens vier weitere Haushalte Bäreneinbrüche gemeldet, sagte der Polizeibeamte. In Japan kommen in letzter Zeit immer öfter Bären in besiedeltes Gebiet. Seit dem 1. April gab es nach offiziellen Angaben mindestens fünf Todesfälle durch Bärenattacken, alle in der nördlichen Region Tohoku. Die japanischen Medien berichten regelmäßig über Bärensichtungen in Einkaufszentren, Parks und an Schulen.

In Japan leben zwei Bärenarten: der Asiatische Schwarzbär oder Kragenbär sowie der größere Braunbär. Fachleute führen die Zunahme der Angriffe auf Menschen auf die schnell wachsende Bärenpopulation und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete in Japan zurück. Im vergangenen Jahr gab es in Japans Wäldern zudem wenige Eicheln, sodass die Bären sich anderswo auf Nahrungssuche machten. Die Behörden raten in den betroffenen Regionen unter anderem dazu, nicht allein in die Berge zu gehen, beim Wandern ein Glöckchen am Rucksack zu befestigen und Bären-Abwehrspray mitzunehmen.