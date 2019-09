In Lana bei Meran in Südtirol haben Urlauber Montagnachmittag eine Babyleiche in einem Gebüsch entdeckt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Das Kind war offenbar stranguliert worden. Genauen Aufschluss soll eine Autopsie geben.

Beim Neugeborenen, das im Ortsteil Oberland gefunden wurde, war die Nabelschnur noch nicht abgetrennt. Um den Kopf war ein Tuch gebunden worden.