Nach 30 Jahren: "Ältestes" Baby der Welt geboren

In Amerika gibt es über eine Million gefrorener Embryos, die an Paare gespendet werden, die keine Kinder bekommen können. Für Lindsey und Tim Pierce aus Ohio ging nun ein langersehnter Kinderwunsch in Erfüllung:

Ihr Sohn erblickte am 26. Juli 2025 das Licht der Welt. Das Besondere: Das Paar adoptierte ein eingefrorenes Embryo von Linda Archerd aus dem Jahr 1994.