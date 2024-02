Vier Wochen altes Baby vor Wohnung in Mailand ausgesetzt

Der Alarm wurde von einem Mieter, einem Ägypter, ausgelöst, der das MenschenbĂŒndel vor seiner HaustĂŒr fand.

Am Ostersonntag abgelegtes Baby

Am Ostersonntag war ein Baby in der Mangiagalli-Klinik in Mailand abgelegt worden. Auch in diesem Fall wurde eine Nachricht gefunden: "Mein Name ist Enea, ich wurde im Spital geboren", stand auf dem Zettel. Im Mai wurde Enea von einem lombardischen Paar adoptiert.