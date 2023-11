Auto raste in Biergarten: 5 Tote, darunter 2 Kinder

Einen Tag, nachdem in Australien ein Auto in einen Biergarten gerast war, ist die Zahl der Toten auf 5 gestiegen. Unter den Opfern seien 2 Kinder, ein 9 Jahre altes Mädchen sowie ein 11-jähriger Bub, wie australische Medien am Montag unter Berufung auf die Polizei meldeten.

5 weitere Menschen seien verletzt worden, als am Sonntagabend ein 66-jähriger Fahrer mit seinem SUV von der Fahrbahn abkam und über den Rasen des Biergartens in der Kleinstadt Daylesford raste.

