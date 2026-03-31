Am frühen Sonntagmorgen kam es in Stephenville im US-Bundesstaat Texas zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein Auto krachte in ein Wohnhaus und kostete der Mutter und ihrem siebenjährigen Sohn, die sich im Schlafzimmer befanden, das Leben. Die 18-jährige Fahrerin wurde festgenommen.

Auto in Haus gerast Wie die Polizei von Stephenville in einer Pressemeldung mitteilte, wurden Einsatzkräfte am 22. März gegen 3:26 Uhr nachts zu einem Einsatz gerufen, nachdem ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in ein Wohnhaus gerast war.

Mutter und Sohn erlagen ihren Verletzungen Die Mutter sowie ihr Sohn schliefen zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer – genau an der Stelle, an der das Auto durch die Hauswand krachte. Die Rettungskräfte fanden beide schwer verletzt vor und brachten sie unverzüglich ins Krankenhaus. Trotz aller lebenserhaltenden Maßnahmen erlagen die Mutter und ihr Kind später ihren schweren Verletzungen.